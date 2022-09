Telecinco torna a confiar en Emma García per aixecar les audiències de les tardes del cap de setmana. Després del fracàs de Ya es verano, la cadena prepara un nou format per a la tardor que estarà produït per Unicorn Content, responsable de l’espai que han presentat Verónica Dulanto, Frank Blanco i Marta González Novo en el període estival. García tornarà així a les tardes dels dissabtes i els diumenges, franja de la qual es va acomiadar el 24 de juliol passat després de la cancel·lació de Viva la vida. El canal principal de Mediaset va apostar al seu lloc per Ya es verano, que no ha aconseguit mantenir les dades que recollia l’espai produït per Cuarzo.

El grup de Fuencarral avança en una nota de premsa que l’actualitat, la crònica social, l’entreteniment i el directe seran els principals ingredients d’aquest nou programa. També comptarà amb entrevistes i convidats destacats del món del cor i un nodrit equip de col·laboradors. Amb aquest format, del qual encara no se n’ha anunciat el títol, Emma García reforça la seva estreta relació amb Mediaset.