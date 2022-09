Amb 23 anys, Juliana Canet (Cardedeu, 1999) és una de les creadores més conegudes entre els joves de contingut en català a les xarxes. Però també ho és de les més polèmiques perquè no té pèls a la llengua, com va demostrar en una intervenció al ‘Tot es mou’ de TV-3 en el qual col·laborava al justificar la violència als carrers per l’empresonament del raper Pablo Hasél: «La violència del sistema que pateixen els joves és molt pitjor que cremar un contenidor», va etzibar davant la cara d’estupefacció d’Helena Garcia Melero.

«És que jo dic el que penso», es justifica a EL PERIÓDICO aquesta jove avesada a la comunicació a través d’internet (Instagram, YouTube...), la ràdio (‘Adolescents XL’, ‘El matí de Catalunya Ràdio’) i al Super3 (‘Món maker’), que ara es posa al capdavant del ‘<strong>Tot són problemes</strong>’, el xou que els divendres substitueix l’‘Està passant’ de TV-3. En el programa parla dels problemes quotidians als quals s’enfronten els famosos de l’‘star-system’ català i comparteix plató amb Patrick Urbano i Serapi Soler, un duo conegut per l’audiència catalana com els ‘Coolhunters’ amb el qual s’està avenint molt.

Si ets a casa aquest divendres a les 20:15h i vols fugir d'allò que t'angoixa, posa @tv3cat i mira Tot Són Problemes. No ens enganyem, no farem desaparèixer els teus problemes, però segur que ens en riem de gent més rica i més guapa i això sempre està bé!#TotSónProblemesTV3 pic.twitter.com/4zsVFC3igP — Tot són problemes TV3 (@TSPtv3) 14 de septiembre de 2022

«Al principi em feia por treballar amb ells perquè són un duo, tenen el seu univers, els seus tempos, són amics des de fa molt temps... I ara tenen al costat una persona nova com jo. Pensava que no encaixaríem perquè ens portem uns anys, és un món diferent, jo vinc de fer ràdio en directe, ells fan més gags... Però no ha sigut així», narra Canet, que valora que amb els seus partenaires pugui «fer acudits i parlar del que sigui».

Velocitat verbal

«Jo el que no podria fer és mentir, fer veure que no m’importen les coses i que no m’assabento del que passa. Per mi és important dir el que penso», reitera. No acostuma a mesurar les conseqüències del seu irat discurs i, és més, assegura que no li importen. «Si m’he de quedar sense feina per haver dit el que penso, doncs ja està» afirma, rotunda, amb la velocitat verbal que la caracteritza.

Però, de moment, de feina no es pot queixar, ara que el seu nou programa de TV-3 ja està en antena. Sobretot per a algú com ella, que va tenir com a trampolí de sortida els vídeos a Instagram que publicava «per diversió», per riure, pensant «que no duraria ni un mes». I per donar sortida a la seva incontinència verbal: «Sempre he tingut moltes ganes d’explicar coses. A l’escola treia bones notes, però els professors deien que parlava massa. Crec que és una angoixa que tinc que només puc treure parlant compulsivament, així que els vídeos eren una via d’escapament per treure totes aquestes ganes que tinc d’explicar coses», reflexiona Canet.

El que no entra en els seus plans és crear contingut en castellà a les xarxes, tot i que li pot donar molta més projecció. «Vaig començar a publicar en català perquè en cap moment em vaig plantejar que volia ser coneguda o viure d’això. Així que, com que no pensava en la visibilitat, ho vaig fer en la llengua en què sempre ho he fet tot», recalca aquesta ‘influencer’, que advoca perquè hi hagi «més moviment en català» en plataformes com YouTube.

El pla b

«Jo no parlo castellà en cap àmbit de la meva vida. Em sembla ridícul que ho facis tot en català, encenguis una càmera i canviïs d’idioma, així que mai faré contingut en castellà. Hauria de passar alguna cosa molt rara perquè ho fes», insisteix Canet, que sempre ha tingut un pla b sota la màniga, per si allò de la seva incipient carrera en el món televisiu i radiofònic no segueix endavant: està a punt d’acabar la carrera de Literatura i Llengua Catalana i ja té posada la vista en el màster per exercir de professora d’institut.

El que ja no té tan clar és que pogués deixar fàcilment les xarxes. «Encara que un dia deixés de guanyar diners, continuaria fent vídeos, perquè m’encanta. Tinc aquesta inquietud d’explicar la meva vida a internet. D’aquí a 15 anys no sé si serà en el mateix format que ara, però crec que encara em queda molt camí per recórrer», sentencia.