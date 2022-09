Ricard Ustrell, l’orgullós pare de Planta baixa, ha donat la seva criatura en adopció a Agnès Marquès per anar a dirigir i presentar un talk show de música i humor els dissabtes a la nit amb l’apocalíptic títol d’El col·lapse. L’espai tindrà molt d’entreteniment sense deixar de banda l’actualitat, encara que sense estar-hi sotmès. I defugirà la política, molt en ona amb la tònica actual de TV3. Aquesta mateixa nit, a partir de les 22.05 hores, comença aquesta nova aventura a la cadena pública catalana, fet que suposa la seva tornada al prime time, una franja en què ja es va moure amb els programes Quatre gats i FAQS.

«Hem construït un refugi on protegir-nos, on cuidar-nos i on parlar del que passa fora. Perquè com el que ve és un col·lapse global, segons diuen els experts, el que intentarem és parlar-ne amb una actitud molt vitalista, molt festiva, per, mentre arriba aquest col·lapse, aprofitar dissabte a la nit», resumeix el periodista en termes que expliquen el títol del programa. I no ho farà sol: comptarà amb l’ajuda de convidats, actors i col·laboradors. Però també dels teleespectadors: «Hi haurà molta participació, volem que puguin entrar en directe quan vulguin», subratlla.

El programa, que Ustrell qualifica com a «més d’autor», començarà com un talk show convencional, amb banda de música en directe de grups nacionals i internacionals, entrevistes i humor, però derivarà en una mica més boig. «Hi haurà seccions molt gamberres i moments molt atrevits», avança Ustrell. Perquè, sobretot, s’intentarà que en un dia com dissabte, la gent gaudeixi. Això es traduirà que no hi haurà un bombardeig d’actualitat: «Es parlarà del que ens passa, però no sempre al prisma de l’actualitat. És a dir, no serem impermeables a l’actualitat, que ens passarà, però no volem que ens deixi enfonsats, sinó que volem sortir d’allà alegres i contents», insisteix el director i el presentador. I abunda en aquest propòsit optimista: «Perquè necessitem una mica de festa i d’energia. A veure si tirem endavant».