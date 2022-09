Jorge Javier Vázquez va tornar aquest dilluns a ‘Sálvame’ després de diversos mesos de vacances. I ho va fer en gran, arribant en avioneta i anunciant la publicació del seu tercer llibre, que portarà per títol ‘Antes del olvido’. Un projecte en què va començar a treballar el dia que va morir Mila Ximénez i que li ha servit «per posar el cor a sobre de la taula», segons va explicar ahir davant els seus companys.

El presentador va revelar divendres passat que ha passat un dels anys més complicats de la seva vida per la pèrdua de la seva amiga: «No sabia que es podia viure amb tant dolor, que es podia viure amb tan poques ganes». En aquesta mateixa línia es va expressar ahir, compartint el que significava Mila per a ell: «Era el meu punt de bogeria, aquesta dona en qui em refugiava. Em donava força per tirar endavant». «Als 52 anys em sentia vell, de pensar que això s’havia acabat i que no tenia cap sentit», va confessar el de Telecinco abans de fer el seu gran anunci: «L’única manera que he tingut per sortir d’aquest pou on estava ficat ha sigut escriure un llibre».

«He pensat que, si l’escrivia, ho havia de fer amb totes les conseqüències. Hi explico coses de la meva vida que abans no m’hauria atrevit mai a explicar per respecte a la meva família, per por i per la repercussió mediàtica que sé que tindrà. Però em sento preparat per a tot», va assegurar visiblement emocionat: «Mentalment vaig començar a escriure’l el dia que va morir la Mila. Necessitava escriure, i durant diversos mesos m’he estat llevant a les sis del matí. He tornat a plorar, que és una cosa que se m’havia oblidat».

Sinopsis del libro 'Antes del olvido', Jorge Javier: "He estado un año muerto emocionalmente y para salir del pozo he escrito esta historia" #APOYOROCIO19S #yoveosálvame #EnElNombreDeRocío3 pic.twitter.com/I3HOT6pNXT — Rafael García López 🤍⚽🕺🤍 (@RafaelGarciaLAF) 19 de septiembre de 2022

Amb la veu trencada i a punt del plor, Jorge Javier va voler compartir un avanç del llibre llegint-ne la primera pàgina: «Hi ha en aquest llibre dolor, ràbia, impotència, però també humor i rialles [...] La meva família no s’ha de preocupar gaire, perquè el llibre acaba bé. Segueixo viu, tot i que podria no haver-ho estat. Viu i amb ganes de continuar vivint, que no sempre n’he tingut».

«La presència de la Mila sobrevola tot el llibre, és més, crec que el llibre és sobretot una carta d’amor a la Mila i la nostra especial manera d’entendre la vida. El meu particular homenatge a la meva companya de l’ànima amb qui continuo relacionant-me de la mateixa manera que si no se n’hagués anat aquell 23 de juny», va llegir el presentador.