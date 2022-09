La isla de las tentaciones és un dels reality show de Mediaset que més èxit han tingut en els darrers anys. A El programa ha portat a Telecinco xifres d'audiència de rècord, encara que les últimes temporades se n'han ressentit respecte a la primera, que va ser molt visionada.

Amb la tornada del reality, hi ha qui es pregunta quant paga el programa als seus concursants. La influencer i youtuber anomenada Patricia Domínguez, més coneguda al món virtual com a 'Patrizienta' ha revelat aquest secret. Segons va confessar en un dels seus vídeos, el programa es va posar en contacte amb ella per oferir-li lloc a ella i la seva parella a la següent edició.

La jove, que té gairebé 160.000 seguidors a Instagram, va assenyalar que “li van oferir uns mil i escaig euros per persona, és a dir, el doble per parella”. A més, eren dos mesos d'enregistrament amb viatges, dietes i allotjament inclòs. Va ser clara al vídeo “Em va semblar una broma. Guanyava més quedant-me a casa. No sé quant haurien ofert als altres ni molt menys. A mi això em va fer força gràcia”.