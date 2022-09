Dos presentadors de notícies australians no van saber identificar la primera ministra britànica, Liz Truss, durant la retransmissió del funeral de la reina Isabel II aquest dilluns i es van arribar a preguntar si potser es tractava d’algun membre de la "reialesa menor" o d’un dignatari local.

"Qui és aquesta?" Va preguntar la presentadora de Channel Nine, Tracy Grimshaw, mentre Truss i el seu marit sortien d’una camioneta negra davant l’ abadia de Westminster. "No ho sé, potser són membres menors de la reialesa, membres de... No puc identificar-los en aquest moment", va respondre el copresentador Peter Overton.

"Desafortunadament, no podem reconèixer a tothom", va dir Grimshaw. "Podrien ser dignataris locals; és difícil de veure. Estem mirant la part del darrere dels seus caps, principalment", va afegir. "Crec que ara estem arribant al final puntegut, com diuen, de...", Overton va fer un silenci abans d’afegir ràpidament: "M’acaben de dir que era Liz Truss, la nova primera ministra".

Australian presenters Peter Overton and Tracy Grimshaw unable to identify UK PM Liz Truss. pic.twitter.com/uG0eQPqBqN — Shahryar Sultan (@Shahryar_Sultan) 19 de septiembre de 2022

Truss només ha estat al càrrec durant unes setmanes després de guanyar la contesa pel lideratge conservador després de la renúncia de Boris Johnson. La reina va prestar jurament el 6 de setembre, només dos dies abans de la mort de la monarca.