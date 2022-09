Després de l’èxit de les crides anteriors, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) del Departament de Cultura obren una altra convocatòria de projectes «per difondre i descobrir la cultura catalana en totes les seves expressions». Segons indica la corporació pública en un comunicat, la crida «vol impulsar la creació de nous talents i formats de continguts culturals, innovadors i divulgatius d’entreteniment per a les plataformes de la CCMA». Alguns dels projectes que han sorgit de crides anteriors són, per exemple, els programes Coolhunters, Per què volen els avions i CTRL.