José Manuel Pérez Tornero ha anunciat que dimiteix com a president de Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) perquè ja no veu "viable" aplicar el seu projecte. L'encara president, que va accedir al càrrec fa divuit mesos, ha considerat que en aquests mesos "s'ha avançat molt" i s'han posat "les bases de la transformació", però alhora ha reconegut que "tenint en compte molts factors, ja no es donen les circumstàncies per sostenir la viabilitat" del seu projecte. Tornero afirma que ha "constatat" que dins del consell d'administració de la corporació "ja no es donen les condicions mínimes per al consens transversal", o per a la conformació d'una majoria "plural, estable i coherent" o "ni tan sols el clima propici al diàleg".

Tot plegat, afegeix Tornero, "dificulta molt la governabilitat de l'empresa, i impedeix dur a terme la transformació amb la qual tots ens havíem compromès". Per aquesta raó, subratlla: "Abans d'haver de deixar de banda les meves conviccions i la meva responsabilitat institucional amb el compromís adquirit, tinc la intenció, en les pròximes hores, de presentar la meva renúncia a presidència de RTVE, i a formar part del seu consell d'administració". Tornero fa balanç dels divuit mesos al capdavant de la institució recordant que el projecte amb el qual va guanyar el concurs de la presidència dissenyava una transformació "profunda" de la corporació, i subratlla que en aquest temps l'equip que liderava ha contribuït al "diàleg serè, respectuós i informat", ha renovat formats, programes i plans de producció, ha "millorat la salut financera i productiva", ha "progressat en la descentralització" o ha "reforçat la projecció internacional", entre d'altres.