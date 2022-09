El canal 33 estrena aquest dijous, a les 22.15, el programa Artistes, un espai que dona veu a joves creadors amb discapacitat intel·lectual i trastorns de salut mental, que compartiran l’experiència de l’art acompanyats de cares conegudes per l’audiència. Entre els perfils públics que participaran es troben l’actor Ivan Labanda, l’humorista Jose Corbacho, la cantant Gisela, l’actriu Mireia Portas i la periodista Laura Rosel.

El projecte “Artistes”, produït per la productora audiovisual manresana Bah! Studios, Youplanet i la Fundació Ampans, és una oportunitat per veure l’art amb una altra mirada, en un programa que aposta per compartir experiències artístiques amb joves creadors amb discapacitat intel·lectual i persones conegudes. En aquestes trobades, compartiran les seves trajectòries, les seves passions, i les seves formes de crear i de treballar.

En el primer capítol, el periodista Roger de Gràcia descobrirà que el món de l’art té un vessant molt terapèutic repassant les obres del pintor Ramon Casas i passant-s'ho bé amb una colla de joves artistes mentre balla, pinta, fa un curset accelerat de fotografia i és objecte d’una caricatura. “Artistes” és plaer per la creativitat, un repte per reaprendre la història de l'art i mirar-se les obres més icòniques de la nostra cultura amb una mirada sense filtres. En aquest projecte hi encaixen totes les disciplines artístiques: els secrets de la fotografia, la pintura, la música, el teatre musical, el ballet o el beat-box, entre d’altres.

L’origen del projecte d’“Artistes”

Aquesta proposta va néixer quan l’equip del programa va visitar el projecte d’art de la Fundació Ampans a Manresa, que treballa per la plena inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns del desenvolupament i de salut mental. En aquesta visita, van quedar impactats pel mètode utilitzat i per la forta personalitat que desprenien les obres exposades. Potser el secret d'aquestes obres era justament que estaven creades per artistes amb capacitats diverses, sense filtres ni estereotips. D’aquí en surt “Artistes”, de la voluntat d’explorar l’art des de noves perspectives, amb l’objectiu d’oferir una experiència única i sorprenent.

“Artistes” és una producció del Departament de Programes Culturals de TV3, a partir d’una proposta conjunta de Youplanet i Bah! Studios amb la Fundació Ampans, seleccionada en la quarta convocatòria de projectes audiovisuals innovadors per difondre i descobrir la cultura catalana que han organitzat la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.