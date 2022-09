Després de la notícia de la mort de la reina Elisabet II d’Anglaterra, una de les sèries que relata la seva vida com a reina, ‘The Crown’, va tornar a ser una de les més vistes a la plataforma Netflix. I ara sabem que la reina també era fan de la sèrie.

Així ho va confirmar el col·laborador reial George Jobson en una transmissió de l’ABC de la cobertura del funeral de la reina Elisabet. El principal comentarista reial de Gran Bretanya va assenyalar que la reina tenia el costum de veure-la cada diumenge. «Elisabet II va ser una espectadora habitual», va comentar Jobson, «almenys durant les primeres temporades».

Sèrie polèmica per Lady Di

Tot i que la temporada quatre va ser una mica polèmica pel paper de Diana i la relació complicada amb l’actual rei Carles III, la sèrie sempre ha volgut mostrar de manera respectuosa la vida de la família reial.

Actualment, es troben filmant la sisena temporada i el dia de la mort de la reina van aturar la producció per respecte.

Més membres de la família la van veure

El febrer del 2021, Harry va admetre en una entrevista amb el presentador anglès James Corden que va veure la sèrie. «Em sento molt més còmode amb ‘The Crown’ que amb les històries escrites sobre la meva família, la meva dona o jo mateix... No pretenen ser notícies, és ficció», va apuntar Harry. «Però es basa lliurement en la veritat. Per descomptat que no és estrictament exacte, però... et dona una idea aproximada de quin és aquest estil de vida, quines són les pressions de posar el deure i el servei per sobre de la família i totes les altres coses, què pot resultar d’això».