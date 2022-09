TV3 treu FAQS de la graella perquè la gent es queixa que hi ha tertulians i convidats que no parlen en català i que té certa tendència al processisme. La corporació deixa total llibertat a la productora La Manchester perquè ens entretingui dissabtes a la nit. Ricard Ustrell, director de La Manchester, ha mantingut en secret tot l’estiu el nou programa de TV3 i no va ser fins fa poc que vam saber que es diria Col·lapse i sobre què tractaria. Però el veritable col·lapse que tindrà TV3 serà com recuperar l’audiència que es deixarà perdre cada dissabte i que havia guanyat gràcies a Eufòria.

Col·lapse és un programa que se suposava que havia de parlar de vida i resulta que parla de la mort només començar amb dos tertulians incorporats una vegada estrenat el programa: Kiko Amat i Benja Villegas. Un programa que encara es troba en procés de construcció i totalment inconnex pel que fa als temes que es presenten durant la nit. Un programa superficial que no aprofundeix en cap dels assumptes que es tracten durant la nit o bé se’n parla d’una forma barata i poc argumentada.

Recordem que FAQS, estrenat el 9 de setembre del 2017 per la productora El Terrat amb Ricard Ustrell, tres setmanes més tard liderava la nit del dissabte amb una quota del 19,1% de share. Per contra, l’estrena de Col·lapse va aconseguir 174.000 espectadors i l’11,8% de share, però dissabte passat els espectadors van caure fins a 96.000 amb el 6,4% de share. És a dir, només el 6,4% dels espectadors que estaven mirant la televisió miraven TV3. Els espectadors catalans es van repartir entre altres cadenes, com La 1 amb La gran confusión, de Xavier Sardà, amb el 9,1% i El Peliculón, d’Antena 3, amb 142.000 espectadors amb el 9,5%. Per altra banda, El Fax de 8TV va augmentar 0,8 dècimes respecte de la setmana anterior fins a l’1,5%.

Diumenge esperava que el mateix programa, la productora o algun cap de la secció d’entreteniment publiqués el share a través de les xarxes socials com solen fer quan un programa té èxit, però aquesta vegada no ha estat el cas. Després de llegir comentaris pèssims a Twitter de l’últim programa, sembla que el programa no agrada i que no és encertat per a un dissabte a la nit.