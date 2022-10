El retorn: la vida després de l’ISIS, la producció d’Alba Sotorra Cinema Productions en coproducció amb TV3, ha estat nominada en la categoria de millor documental als premis Emmy Internacional, que s’atorgaran a Nova York el 21 de novembre. El documental, que es va estrenar al programa Sense Ficció de TV3 el 15 de març, competirà per aconseguir el premi al millor documental en la 50a edició dels prestigiosos guardons. En aquest treball, la directora catalana viatja al Kurdistan per mostrar la dura realitat d’un grup de dones atrapades pel seu passat com a membres de l’ISIS.

La producció, que ja va guanyar el premi a la millor pel·lícula documental en els XIV Premis Gaudí de l’Acadèmia del Cinema Català, segueix la història de Shamima, Hoda, Kimberly, Nawal, Hafida, Ouidad. Sis dones atrapades pel seu passat en un campament de detenció al nord-est de Síria gestionat per les autoritats kurdes. Sis dones nascudes a Occident, al Regne Unit, els Estats Units, el Canadà, els Països Baixos i Alemanya, que van optar fa uns anys per marxar de casa i entrar a ISIS, i a qui la derrota d’Estat Islàmic ha deixat desemparades amb els seus fills, abandonades pels seus països d’origen, que les consideren terroristes.