Amazon Prime Video premia Días mejores per l’èxit de la seva primera temporada. La plataforma ha confirmant que ha donat llum verda a la segona tanda de capítols de la sèrie protagonitzada per Blanca Portillo i creada per Cristóbal Garrido i Adolfo Valor (Reyes de la noche, Fariña, Lo dejo cuando quiera). A aquesta segona temporada, que ja ha començat el seu rodatge, s’hi incorporen les actrius Marta Aledo (Vis a vis, Élite) com a Emi, la germana de Sara; Carol Rovira (#Luimelia, Madres. Amor y vida) com a Claudia, professora dels fills de Pardo; i Sonia Almarcha (El buen patrón) com a Maite, la mare del difunt promès de Gracia.