Filmin estrena demà la sèrie Enemiga del pueblo, un drama criminal rodat entre Finlàndia i Barcelona. Dirigida per Mikko Kuparinen, l’elenc de la sèrie és encapçalat per la catalana Aina Clotet i la finlandesa Kreeta Salminen. La producció narra la història de Katja (Kreeta Salminen), una periodista que es converteix en l’enemiga del poble quan escriu críticament sobre un exjugador de futbol. L’heroi, que sembla estar «involucrat en tripijocs de criptomonedes, apareix mort a casa seva a Barcelona. Per tant, la periodista es converteix en l’objectiu d’una campanya ferotge d’assetjament i desprestigi. Buscant la veritat, Katja arrisca, no només la reputació, sinó també la vida.