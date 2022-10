Jesús Quintero ha mort aquest dilluns als 82 anys d’edat després d’haver deixat empremta a la televisió del nostre país. A més de descobrir nombrosos rostres, el comunicador passarà a la història per les seves entrevistes a rostres molt coneguts per la societat en les quals els silencis també deien molt.

Una de les converses més recordades del periodista és la que va tenir amb Rocío Jurado. La cantant es va asseure al plató d’‘El loco de la colina’ amb Quintero, amb el qual guardava una gran amistat, a principis del 2006, sent aquesta la seva última entrevista en televisió abans de morir el juny d’aquell any: «Viure sense art és impossible. Tot i que no pogués exercir-lo, el buscaria per altres mitjans».

En la mítica xerrada d’‘El loco de la colina’, la cantant realitza un autoretrat de la seva trajectòria professional i parla dels seus assumptes més íntims. La conversa es va convertir en una de les entrevistes mítiques de la història de la televisió i és recordada en el dia d’avui: «Els dolors de l’ànima deixen més empremta que els del cos, perquè fins i tot s’obliden».

En aquest especial, Rocío Jurado va revelar que va veure tots els seus somnis truncats quan els metges li van comunicar el diagnòstic, paraules que cobren especial rellevància amb l’emissió en obert d’‘En el nombre de Rocío’ a Telecinco: «S’acaba la vida, s’acaben les perspectives, s’acaba el projecte de futur, es trenca, no hi ha futur, no existeix. És un moment molt fort, perquè llavors és quan t’assalta el dubte de si has fet el que era correcte».

L’artista de Chipiona també va parlar de la seva família, del preu de la fama, de la vida. «T’estimo, Rocío», així acabava el periodista la seva entrevista amb Rocío Jurado.