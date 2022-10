Chanel Terrero canvia d’aires després del seu exitós pas pel Festival d’Eurovisió. La cantant i actriu abandona BMG i tanca el seu fitxatge per Sony Music, l’actual discogràfica d’artistes com Rosalía, Beyoncé i Harry Styles, i amb la qual llançarà el seu nou disc, que veurà la llum l’any 2023, segons ha revelat la companyia aquest dijous en una nota de premsa.

«Estic emocionada d’unir-me a la família de Sony Music i llançar junts nova música aviat. Hem començat un viatge increïble que és només el començament del que vindrà. Ha arribat la mami», afirma l’artista en aquest comunicat de premsa.

L’acord inclou la col·laboració amb el segell Colúmbia a França per a la internacionalització i desenvolupament europeu del projecte de Chanel. Per completar el seu equip, l’artista ha firmat amb Podwall Entertainment en el ‘management’ i amb Creative Artist Agency (CAA) i Ziffren Brittenham LLP per als assumptes legals.

«A Sony Music estem entusiasmats per la incorporació de Chanel al nostre planter d’artistes, una dona de gran talent i enorme tenacitat. La seva constància li ha permès arribar a un somni, al portar a Eurovisió una proposta moderna i decidida i convertir-se en un fenomen com feia molts anys que no es recordava. Chanel és una de les palanques d’internacionalització de la música espanyola. Per això, el seu fitxatge encaixa en la nostra aposta d’empènyer el talent espanyol perquè brilli al món», afirma Jose Maria Barbat, el president de Sony Music per a Espanya i Portugal, en aquest comunicat.

A falta de conèixer el seu nou disc amb Sony Music, el pròxim projecte de Chanel que veurà la llum serà ‘El inmortal’, la nova sèrie de Movistar Plus+ sobre ‘Los Miami’. Preguntat per la seva aparició a FesTVal, José Manuel Lorenzo, creador de la sèrie, també es va desfer en afalacs cap a l’artista, que compta amb un paper en aquesta ficció: «Va aparèixer en el càsting, i ho va fer extraordinari. Té un paper petit, però va ser perfecte. Ningú esperava tot el que va passar després, estàvem muntant la sèrie quan va tenir el seu èxit a Eurovisió, i amb els problemes que va tenir tots la vam recolzar. Jo de fet vaig dir que per què no la portaven a la roda de premsa, que amb ella ja ho teníem fet».