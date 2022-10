La Xarxa de Televisions locals, de la qual forma part Canal Taronja, estrena a partir de dissabte a la nit «Quina vellesa!» (21.39h), un programa que posa en valor l’expertesa de la gent gran. La producció de «Quina vellesa!» es de Sabadell Vallès TV. És un programa setmanal on els més grans faran les seves reflexions. Està dirigit per Miquel Rial Solé i preentat per Elisabet Carnicé. És una producció de la Xarxaa i TV Sabadell Valles, televisió que forma part del manresà Grup Taelus, que també gestiona Canal Taronja. Algunes de les idees de debat seran: l’edat importa?, la vida amorosa, els diners, la família, les creences, la igualtat, la bellesa i el temps lliure, entre d’altres.