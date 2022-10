El concurs Cover, que va emetre la seva primera edició el 2020 amb Miki Núñez de presentador, ha engegat els motors per a la seva segona temporada. En aquesta ocasió, el talent musical serà conduït pel cantant Lildami i es proposarà als concursants preparar versions dels grups Antònia Font, Ginestà, Love of Lesbian, Sopa de Cabra i The Tyets. Els aspirants a participar en el concurs ja poden fer arribar les seves versions musicals publicant-les al seu perfil d’Instagram o YouTube, en format vertical, amb les etiquetes #CoverTV3 i #CoverTV3+Artista versionat. Per completar la inscripció, caldrà omplir un formulari a la pàgina web de la cadena (tv3.cat/cover).