Els matins de Telecinco tornen a ser d’Ana Rosa Quintana. Gairebé dotze mesos després d’apartar-se de la televisió a causa d’un càncer de mama, la presentadora ha tornat a agafar aquest dilluns les regnes del seu programa. «Els vaig dir que ens veuríem aviat. Se m’ha fet una mica llarg, però bon dia», ha començat dient davant els espectadors.

Mirant a càmera i visiblement emocionada per la seva reaparició davant les càmeres, Ana Rosa ha agraït les mostres de suport que ha rebut durant l’últim any: «Tinc un deute etern amb aquest immens carinyo que m’ha arribat de tots vostès».«Els meus companys i persones que no conec m’han regalat les seves oracions. Fins i tot el Papa m’ha fet arribar un rosari beneït», ha assegurat abans de posar el focus en la seva família: «Sobretot, moltíssim amor a casa meva. Del meu marit, dels meus fills... Sense les meves amigues, tot hauria sigut molt més dur».

En el seu discurs també ha fet referència a les «milers de persones que passen pel mateix, milers de dones que ho estan vivint o ho viuran»: «No penso guardar-me res, al llarg del matí intentaré explicar tot el que vostès vulguin saber sobre aquest any».

📹 @anarosaq se reencuentra con sus compañeros y con la audiencia 342 días después 🙌❤ #BienvenidAR https://t.co/bIv3ZOw1rc — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) 10 de octubre de 2022

D’altra banda, Ana Rosa ha afirmat que «el cuc del periodisme» no l’ha abandonat durant tot aquest temps «malgrat que aquesta vegada he hagut de seguir l’actualitat des del sofà de casa meva». Després d’enumerar alguns fets que s’han produït durant l’últim any, com la guerra a Ucraïna, la crisi o la mort d’Isabel II, ha passat a parlar del que ha denominat com «el miracle de les eleccions».

En aquest sentit, la periodista s’ha mostrat molt dura amb el Govern de Pedro Sánchez i ha qüestionat algunes de les mesures que ha anunciat en les últimes setmanes: «No em diguin que no és miraculós que en plena crisi gastem més que mai». «Demaneu i se us concedirà. És el miracle de la multiplicació dels vots i els peixos», ha comentat abans de finalitzar: «I ara seriosament, miracle és que jo sigui avui aquí. Benvinguts».