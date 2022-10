Era un secret de domini públic durant anys i per fi s’ha confirmat. La nova pel·lícula de l’univers Scooby-Doo, titulada Trick or Treat Scooby-Doo!, ha tret de l’armari Velma Dinkley, cosa que els seguidors de la sèrie sospitaven. I és que, en realitat, el personatge d’ulleres grosses, cabells curts amb serrell i suèter ample taronja va ser concebut com una noia lesbiana des de les primeres produccions a principis de la dècada dels 60. «Fins i tot James Gunn, que va escriure les primeres pel·lícules d’acció en viu, i Tony Cervone, que va ser productor supervisor de la sèrie Mystery Incorporated, van confirmar la sexualitat del personatge, però mai ho van poder fer oficial a la pantalla», ha avançat la revista Variety.

El 2020, Gunn va tuitejar que «va intentar» convertir Velma en lesbiana en les pel·lícules d’acció en viu. «El 2001, Velma era explícitament gai en el meu guió inicial», va escriure. «Però l’estudi va seguir tirant pilotes fora, i, finalment, va fer que tingués xicot». Diverses escenes de l’última cinta de la franquícia mostren la icònica jove d’ulleres enamorada del personatge de Coco Diablo, una dissenyadora de moda rossa i de figura estilitzada. Els fragments de vídeo en què apareixen Velma i Coco Diablo han causat un gran enrenou a les xarxes.