Ana Rosa Quintana va acaparar ahir totes les mirades en el seu esperat retorn al capdavant d’El programa de Ana Rosa de Telecinco. La periodista es va apartar de la televisió el novembre del 2021, quan va anunciar que li havien detectat un càncer de mama. Des d’aleshores s’ha centrat en el tractament, tal com ella mateixa va comentar a la tornada a la feina. Però a més, la presentadora ha volgut aclarir l’estat en què es troba actualment: «Cal dir que sóc aquí perquè he acabat el tractament, però això segueix. No podré dir que estic curada fins d’aquí a cinc o set anys. Cal deixar-ho molt clar perquè altres persones estan passant pel mateix i això no és un dia per l’altre».