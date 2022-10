L’actriu Zooey Deschanel, coneguda sobretot per ser la protagonista de la pel·lícula (500) Days of Summer, se suma a l’elenc de Physical, la sèrie d’Apple TV que estrenarà l’any vinent la seva tercera temporada. Segons informen diversos mitjans nord-americans, Deschanel interpretarà el paper de Kelly, una estrella d’una sitcom de la cadena que decideix entrar a la florent indústria del fitness de la dècada dels 80. Amb aquest paper l’actriu tornarà a la pantalla petita després de quatre anys d’absència, d’ençà que el 2018 s’emetés el darrer episodi de la sèrie New Girl. Estrenada l’any passat, Physical s’ha convertit en un dels grans èxits de la plataforma d’Apple.