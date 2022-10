Movistar Plus+ prepara el fitxatge d’Arturo Valls. El presentador, rostre habitual d’Antena 3 els últims anys, ultima el salt a la plataforma de pagament amb un nou xou d’entreteniment que s’encarregarà de presentar. Concretament, el conductor del desaparegut Ahora caigo es posarà al capdavant de la seva pròpia versió de That’s My Jam, el concurs protagonitzat per famosos que se sotmeten a diferents reptes i jocs de caràcter musical, que presenta Jimmy Fallon a l’NBC. L’espai va néixer com una secció del ja veterà xou diari d’entrevistes del presentador, The tonignt show. A causa del seu èxit, va aconseguir independitzar-se i esdevenir un espai amb entitat pròpia.

D’aquesta manera, el concurs americà arribarà a Espanya per mitjà d’Arturo Valls, que es convertirà en l’ànima del format al nostre país, i a més d’encarregar-se de presentar-lo, també estarà implicat en la producció a través de la seva companyia audiovisual juntament amb LaCoproductora i NBC Universal. Segons la informació a què ha tingut accés el diari El Periódico en exclusiva, en les properes setmanes es tancarà l’equip que s’encarregarà de desenvolupar la producció i properament començarà la fase d’enregistraments. Cal recordar que el presentador valencià, que va saltar a la fama com a reporter del programa Caiga quien caiga a Telecinco, té pendent d’estrena la tercera edició de Mask Singer, que es va gravar la temporada passada i s’estrenarà a Antena 3 els propers mesos. El format That’s My Jam vindrà a sumar-se a la potent cartera de formats d’entreteniment de Movistar Plus+ que els últims mesos s’han posat en marxa, entre els quals destaquen Cinco tenedores, amb Juanma Castaño i Miki Nadal, Milà vs Milà amb Mercedes Milá, Martínez y hermanos, amb Dani Martínez, i Rojo Caramelo, amb Susi Caramelo (concursant de Tu cara me suena), que es van sumar al seu moment a marques d’èxit de la plataforma com La resistencia i Ilustres ignorantes.