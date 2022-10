El món de les plataformes ha viscut una autèntica revolució en els últims anys i l’audiència catalana, per descomptat, no ha quedat al marge dels canvis experimentats a l’univers de l’streaming. El nombre d’abonats a aquests serveis s’ha multiplicat, disparat en part pel confinament a què ens va abocar la pandèmia, però el futur no s’entreveu massa encoratjador per als subscriptors, que temen haver de rascar-se encara més les butxaques per accedir a les sèries, pel·lícules i documentals de les plataformes OTT (‘over-the-top’, que ofereixen contingut de vídeo a través d’internet en lloc de televisió per cable o satèl·lit). Amazon Prime ja va pujar la quota, Netflix acaba d’anunciar una oferta que entrarà en vigor el 10 de novembre, que costarà 5,99 euros mensuals i inclourà anuncis (amb la idea d’acabar amb els comptes compartits), i la fusió d’HBO i Discovery fa preveure un augment de preu.

Un informe realitzat als EUA per la firma de comptabilitat KPMG constata que el 20% dels enquestats ja ha cancel·lat almenys un dels seus serveis de streaming per culpa de la inflació. I el 37% assegura que, si les coses no canvien, prescindiran d’una o de totes les seves subscripcions. A Espanya, els usuaris també s’estan mirant amb lupa les despeses i, per exemple, no veuen amb gaire bons ulls renunciar als avantatges econòmics de la tan estesa pràctica dels comptes compartits: segons un estudi de Time2Play publicat el juny passat, el 84% dels enquestats van afirmar que no pagarien la seva pròpia subscripció a Netflix si no fos dividint la despesa.

Per la seva banda, una cadena generalista com TV3 ja s’està posant les piles. Aquest passat 10 d’octubre va llançar l’SX3, el nou Super3, que més que un canal convencional és una plataforma digital de contingut destinat al públic infantil i juvenil. Segons PROA, la Federació de Productors Audiovisuals, és un experiment de cara a una OTT de la tele pública, una espècie de Netflix català. «TV-3 necessita recuperar el públic que ha perdut o que no té i rejovenir la seva audiència. Amb el nou Super3 crea espectadors que després podran veure una OTT de TV-3. És una estratègia de país», asseguren.