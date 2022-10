Paolo Vasile deixarà de ser de manera imminent el màxim responsable de Mediaset. L’italià ha sigut fulminat per la cúpula del grup després de no poder resoldre la greu crisi d’audiència que pateix Telecinco en els últims mesos i que s’uneix a la mala reputació de la cadena en l’última dècada. La informació ha sigut avançada per ‘El Mundo’ i verificada per YOTELE.

Segons la informació a què ha tingut accés aquest portal, el seu lloc l’ocuparà un nou executiu procedent d’Itàlia que arribarà pròximament i que provocarà un efecte dòmino en la resta dels càrrecs directius de l’organigrama. Es tracta, per tant, d’una refundació de la companyia en tota regla. Aquest portal ha pogut saber que Itàlia ja havia desposseït Vasile de gran part del seu poder en les últimes setmanes, quan un nou equip va començar a prendre el control de l’àrea comercial de la companyia. Paolo Vasile ha sigut durant més de dues dècades un dels executius amb més poder dins d’una mateixa companyia La remodelació no afectarà Borja Prado, nomenat president de Mediaset aquest mateix any, que es posarà al capdavant de la que, previsiblement serà l’última junta extraordinària d’accionistes a la qual assisteixi Vasile i que tindrà lloc la setmana vinent, tot apunta al dimecres 26 d’octubre.