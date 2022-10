Divertida, intrigant i commovedora. Aquest dimecres, a partir de les 22 h, el canal Cosmo estrena Sister Boniface Mysteries, una sèrie policíaca on la detectiu més atípica i perspicaç resol sorprenents crims a l’Anglaterra rural dels 60. Renovada per una segona temporada, aquesta producció de la BBC segueix les investigacions de la peculiar germana Boniface: monja, conductora d’una Vespa i científica forense.

Sister Boniface Mysteries és un spin-off de Father Brown, reeixida sèrie policíaca britànica estrenada el 2013 on un altre religiós, el pare Brown, resol els crims de la seva parròquia. La germana Boniface va aparèixer al capítol de la primera temporada i, gairebé una dècada després, pren el relleu amb la seva pròpia ficció.

La germana Boniface (Lorna Watson) resideix al convent catòlic de Sant Vicent i, a més de treballar com a viticultora i produir vi juntament amb la resta de les monges, és l’assessora científica de la policia local. Amb un doctorat en bioquímica i un quocient intel·lectual similar al d’Albert Einstein, Boniface ajuda els agents de Great Slaughter, un lloc afortunadament fictici amb un greu problema de delinqüència.

Meticulosa i sagaç, Boniface és una experta forense avançada al seu temps i té el seu propi laboratori al convent. La germana actua com la mà dreta de l’elegant i inconformista inspector Sam Gillespie (Max Brown) per a sorpresa de l’aplicat i rigorós sergent Felix Livingstone (Jerry Iwu), nouvingut a Great Slaughter des de les Bermudes per un error administratiu.

Aquest equip tindrà l’ajuda de Ruth Penny (Miranda Raison), periodista d’investigació i editora del diari local The Albion Bugle; Peggy Button (Ami Metcalf), una jove agent de policia; i el pare Brown (Mark Williams), convidat estel·lar d’un dels episodis. Cada episodi és autoconclusiu i portarà la monja i l’equip de policia de Great Slaughter a resoldre un nou misteri.