La vida de Miguel Bosé arribarà en les pròximes setmanes a la pantalla petita. La plataforma Paramount + ha fet oficial la data d’estrena de Bosé, una sèrie que ressegueix la vida de l’actor i cantant, des dels seus primer passos. Serà el pròxim 3 de novembre quan els espectadors podran seguir una producció protagonitzada per José Pastor i Iván Sánchez, que donen vida a la versió més jove i més adulta del cantant, respectivament. La sèrie ha estat escrita per Ángeles González Sinde, Isabel Vázquez i Boris Izaguirre, i dirigida per Miguel Bardem i Fernando Trullols. En el seu elenc també compta amb Nacho Fresneda, Alicia Borrachero o Miguel Ángel Muñoz, entre d’altres.