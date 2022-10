Iñaki Gabilondo està a punt de retirar-se dels mitjans de comunicació després de convertir-se en una de les figures més destacades de la ràdio i la televisió nacional. El periodista, que acaba de complir 80 anys, ha confirmat un nou projecte amb què posarà fi a la seva trajectòria professional.

Tal com ha anunciat Movistar +, ‘¿Qué (diablos) es España?’ és el nou programa de la plataforma de pagament que ja compta amb data estrena oficial. El 2 de novembre es podrà veure el format que servirà com a comiat a 60 anys en la professió en què s’ha consagrat com un dels comunicadors més reconeguts del panorama nacional.

En aquest projecte, Gabilondo pretendrà donar resposta a diverses preguntes: «¿Fins a quin punt la Reconquesta i la Contrareforma han determinat el nostre present? ¿Quins pecats arrosseguem dels quals mai vam ser absolts? ¿Quins han sigut els nostres millors moments històrics? ¿És Espanya el país de les oportunitats perdudes? ¿És Espanya un país invertebrat o invertebrable? ¿No tenim un projecte nacional i una visió de futur?».

El projecte se suma a altres que el periodista basc també ha conduït recentment a Movistar +, com Iñaki, 'El mundo dentro de 25 años', 'La vista atrás' o 'Porvenir'.