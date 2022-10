Joaquín Sánchez s’ha convertit en el rostre revelació d’ Antena 3. El futbolista arrasa cada dimecres al capdavant de ‘Joaquín, el novato’, que durant la nit d’ahir va comptar amb Pablo Motos com a protagonista. En el programa, que va ser seguit per 2,6 milions d’espectadors, tots dos van xerrar sobre les seves respectives professions i sobre la possibilitat de retirar-se.

«¿Hi hauria alguna cosa per la qual deixaries la televisió?», li va preguntar el futbolista al conductor d’‘El hormiguero’, que va reconèixer que li resulta «molt difícil» pensar en aquest moment: «¿Quan dius que ‘fins aquí’ ha arribat el teu somni? És el somni de la meva vida». «Jo porto deu anys de la meva vida per retirar-me, imagina’t», va assegurar entre rialles el Joaquín.

«És clar, tu estàs com jo. En quin moment et gires per no anar al camp mai més?», va preguntar Motos, que a jutjar per les seves paraules, per ara no té cap intenció d’allunyar-se de la televisió: «Hi ha un moment en què dius: ‘Ja està? Tot aquest esforç, el somni de la meva vida l’he complert? I demà què?’ Tot s’acaba i comença una cosa desconeguda. El vertigen, la por, et fa retardar aquell moment tot el que puguis».

Una reflexió amb què el mateix Joaquín es va sentir identificat: «Jo ja tinc el cos fet a què em retiraré, però crec que aquell moment és fotut». «Ho he vist amb excompanys meus, adona’t que és l’únic que hem fet. Jo no he fet altra cosa que entrenar, concentrar-me i jugar», va admetre.

«Tinc la sort de poder fer mil coses, però això es va acabar», va reconèixer el Joaquín sobre la seva futura retirada del futbol. En aquest sentit, va dir fent broma amb el seu nou projecte a Antena 3: «Per això estic jo amb ‘El novato’, buscant professió».