Toni Cantó ha tornat a fer de les seves. No perquè hagi canviat, de nou, de partit polític per conveniència, sinó per fer un monòleg «humorístic» en el qual ha carregat contra la comunitat LGTBIQ+ d’una manera vergonyosa, cosa que molts han considerat una ofensa.

L’expolític estrenava un programa propi, ‘Con Toni’, a 7NN. Es tracta d’un canal de nova creació, de fet va començar les emissions el 12 d’octubre i els seus únics accionistes són dos membres de la Fundació Nacional Francisco Franco. Als comandaments de la direcció hi ha Marcial Cuquerella, exdirector d’Intereconomia i columnista fins al juny del digital de Vox. Amb aquests antecedents, les paraules de Cantó han ofès, però no han sorprès tenint en compte l’escenari des del qual s’han pronunciat.

L’ara presentador ha estrenat el seu ‘late night’ amb un monòleg, una entrevista i una tertúlia. Precisament en aquest monòleg ha sigut quan ha aprofitat per explicar la seva suposada experiència durant l’Orgull LGTBI: "Ens escopien i insultaven a tots els que no érem d’esquerres. Si no ets d’esquerres allà s’hi ha d’anar com qui va de safari, mirant des de dalt perquè les feres no t’atrapin".

No content amb això, també ha parlat de la Llei Trans: «Aquest país pretén que jo no pugui dir que el Manuel, que se sent dona i vol dir-se Vanesa, és un home. I atenció, estic en contra que el Manuel m’obligui a creure el mateix que ell, o que ella, o que elle, no sé, em faig un embolic», ha continuat sense cap tipus d’educació ni sensibilitat amb les persones trans.

També ha fet burla dels múltiples gèneres que hi ha avui dia: "Ja hi ha massa gèneres, tants que en aquest país pots canviar-te de gènere cada dos dies sense repetir en un any". Després d’acabar el que segur ell considerava un inici brillant, ha entrevistat Lucía Etxebarria, també polèmica per declaracions similars a les de Cantó. El programa ha acabat amb una tertúlia que mancava de tota lògica, ja que tots els col·laboradors tenien la mateixa ideologia i, per tant, no s’ha produït cap debat, ja que tots estaven d’acord.