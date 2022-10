Ana Rosa Quintana continua rebent en el seu programa els polítics més mediàtics del panorama nacional. Una de les últimes cares conegudes a acceptar una entrevista ha sigut Nadia Calviño, que durant el seu pas pel format de Telecinco va haver de fer front i respondre a una compromesa pregunta de la presentadora. La periodista es va interessar per saber si li agradaria ser presidenta del Govern o si, actualment, hi aspira.

La comunicadora no té pèls a la llengua i no va trigar a plantejar-li el seu dubte: «¿Vostè es veu com a presidenta del Govern?». La vicepresidenta, al ser conscient de la polèmica que podria sorgir en funció de la seva resposta, va voler restar-li importància i aclarir quin futur professional considera que li ofereix la professió: «Jo em veig com a vicepresidenta del Govern, la feina de presidenta és molt dura», va deixar anar ràpidament i sense pensar-s’ho dues vegades.

Després de la seva taxativa resposta, la del PSOE va voler ressaltar la gestió actual del Govern: «El que hem passat aquests quatre anys i quatre mesos és molt dur, i jo crec que el president Sánchez ha pres decisions molt difícils i dures». A més, no es va oblidar de ressaltar el paper de l’actual president del Govern i de la gestió durant els gairebé tres anys al capdavant de l’executiu: «Jo només sento admiració per Sánchez», va reconèixer.