Més de 25 anys en antena, 7.000 programes emesos i 450.000 preguntes formulades tenen recompensa. Potser ha trigat més del compte a arribar, però ‘Saber y ganar’ ha guanyat el premi Ondas 2022 com a millor programa d’entreteniment. El veterà programa de La 2 va celebrar el seu quart de segle al febrer en ‘prime time’. Aquella efemèride va quedar petita dimecres, quan el presentador Jordi Hurtado va celebrar el reconeixement. Se’n va assabentar mentre gravava el concurs diari i la veu en ‘off’ del programa, Elisenda Roca, va gravar l’eufòrica i apoteòsica reacció del periodista.

L’edició 69 dels premis Ondas han deixat dues reaccions per al record. La primera, la de Carles Francino. El periodista i director de ‘La Ventana’ de la cadena SER, el programa que va retransmetre en directe la gala dels premis, es va sorprendre a l’escoltar el seu nom. «¡Collons!», va exclamar al ser premiat per la seva trajectòria professional. I és que cap membre del seu equip li havia comentat res minuts abans que el guardó es donés a conèixer públicament.

Se’n va assabentar al plató

A Hurtado i al seu equip els va passar exactament el mateix: el premi els va agafar mentre gravaven episodis del concurs diari. Van parar per escoltar la llista de guanyadors i, al saber que havien sigut guardonats, el periodista va esclatar d’alegria demostrant una vegada més que ha fet un pacte amb el diable: no va aparentar, ni de lluny, que tingui 65 anys.

«¡Bé!», va cridar, eufòric, amb salts i aplaudiments. «¡Per fi, per fi!», va reiterar, mentre s’abraçava amb els seus companys. Finalment, es va acostar a Roca fent el signe de victòria amb les dues mans, cridant «premi».

‘Saber y ganar’ ha repartit més de 8,5 milions d’euros en premis, però per fi n’ha rebut un. Per Hurtado és el segon: el veterà presentador, que ha indicat en diverses ocasions que no té la intenció de jubilar-se, va guanyar l’Ondas a millor presentador nacional de televisió el 2012.