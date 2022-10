Els Ondas tindran aquest any un sabor molt català. I no només perquè la gala d’entrega dels prestigiosos guardons que atorga la cadena SER des de fa 69 anys se celebra tradicionalment a Barcelona, sinó perquè molt dels premiats són catalans. En total, s’hi han presentat 559 candidatures procedents de 15 països diferents.

Un dels premis que més criden l’atenció és el d’Andreu Buenafuente, elegit millor presentador per un programa que ja no està en antena, el ja extint ‘Late motiv’ de Movistar Plus+. Curiosament, el ‘showman’ no serà l’únic guardonat de Reus de la nit, ja que també recollirà un premi Carles Francino a la millor trajectòria o tasca professional per ‘La ventana’ de la cadena SER.

Altres catalans distingits aquest any en els Ondas 2022 són <strong>Jordi Hurtado</strong>, presentador del concurs de TVE <strong>‘Saber y ganar’</strong> (elegit millor programa d’entreteniment); Jordi Basté per ‘El món a RAC1 (millor programa de ràdio); i Marc Ribas, presentador de ‘Joc de cartes’ (millor programa de televisió emès per una cadena no estatal). El concurs gastronòmic de TV-3 ha sigut guardonat per «la seva recepta televisiva d’èxit que uneix l’entreteniment i la divulgació de la cultura local».

Els atemptats de Barcelona

El documental de Netflix ‘800 metros’, centrat en els atemptats de Barcelona de l’agost del 2017, ha sigut triat la millor sèrie documental.

En ficció, ‘La que se avecina’ (Telecinco) s’emporta l’Ondas a millor sèrie de comèdia i ‘Cardo’ (Atresplayer Premium), creada per Ana Rujas i Claudia Costafreda, a millor sèrie de drama. Javier Cámara (‘Rapa’, ‘Venga Juan’) i Elena Rivera (‘Alba’, ‘Els hereus de la terra’, ‘Sequía’) han sigut elegits els millors intèrprets de l’any.

TVE s’emporta un altre guardó per la cobertura de la guerra d’Ucraïna dels seus serveis informatius, mentre que Radio Euskadi aconsegueix el guardó al millor programa de ràdio de proximitat per l’‘Especial cárceles vascas’ del programa ‘Bulevar’.