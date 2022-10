L’ingredient estrella d’aquest dissabte a ‘Col.lapse’ (TV-3) va ser Cicciolina, la cantant i actriu porno hongaresa, establerta a Roma, que el 1985 va aconseguir ser diputada del Parlament italià i va ser tot un fenomen mediàtic.

Hi ha qui opina que va tenir l’èxit que va tenir perquè va introduir la paraula ‘amor’ en la política, una gesta extravagant, rara, poètica fins i tot, i va aconseguir una excitació col·lectiva. D’altres, més prosaics, opinen que el seu triomf es va deure perquè Cicciolina s’abaixava contínuament el sostenidor i ensenyava els pitets. Ho va fer a TV-3 fa més de 30 anys (‘Àngel Casas Show’) i ara Ustrell també ha volgut convidar-la, tot i que el seu moment de fama i popularitat ja només sigui un record difús. Curiosament Ustrell també va tenir la mateixa nit Penélope Cruz, actriu que està en un moment de popularitat i fama molt potents; en canvi la va liquidar de seguida: una entrevista gravada, quatre preguntes sense gairebé interès, i llestos. ¡Ah! Els focus principals van ser per a Cicciolina, una perfecta desconeguda per a tothom qui té 40 anys o menys. I per als que en tenim més, tot just una imatge gairebé esvaïda, tot i que ara reviscuda amb un punt de simpatia, això sí.

Ustrell no va saber fer cas de l’avís de Teresa Berengueras que li preguntés per una pintoresca sessió de sexe, sobre la marxa, que pel que sembla Cicciolina va tenir fa anys en una visita al palau de Versalles. L’entrevistador va punxar amb aquest tema. Es va crear un bucle, un buit, del qual Ustrell semblava que no n’anava a sortir mai. Va intentar evadir-se d’aquest pou recordant-li a l’ex porno-star que una vegada li va oferir una nit de sexe a Saddam Hussein a canvi que no hi hagués guerra. ¡Ah! Aquí a Ustrell també li van faltar taules. Havia d’haver-li recordat a Cicciolina que a qui hauria d’haver ofert sexe és, sobretot, al trio de les Açores, Aznar-Bush-Blair, que deien que hi havia armes de destrucció massiva. Vint anys després, la novetat d’ara és que Cicciolina llança el mateix missatge, però a Putin: «T’ofereixo una nit de sexe si pares la guerra». Va dir esperar la resposta, en rus.

Per a mi el millor moment va ser al principi, quan Ustrell, totalment meravellat, es va interessar per què Cicciolina acceptava visitar TV-3, una tele tan petita... Ella va contestar: «¡Perquè estimo Espanya!». ¡Ah! No es van fondre els ploms de pura xiripa.