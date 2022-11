Aquesta penúltima destrossa entre el PSOE i el PP, aquest penúltim fracàs en la renovació del Consell General del Poder Judicial, ha tingut la seva particular lectura a ‘El intermedio’ (La Sexta). Donat que hi ha consens general a assenyalar que ha sigut un enèrgic whatsapp d’Isabel Díaz Ayuso el que ha motivat que Núñez Feijóo trenqui les negociacions, a ‘El intermedio’ van muntar de seguida un esquetx per treure suc de l’assumpte.

Van escenificar una trucada de telèfon de Pedro Sánchez al despatx de Feijóo, però resulta que qui està en aquest despatx no és Feijóo, és Isabel Díaz Ayuso. I li diu al president del Govern, perquè es vagi fent a la idea: «Feijóo és la meva marioneta. No necessita despatx. En té prou amb una capsa de sabates». O sigui que a ‘El intermedio’ no només donen per fet l’assalt d’Ayuso a l’edifici del carrer de Génova sinó que donen per fet que l’atac ha sigut un èxit. I que Alberto Núñez Feijóo –com Pablo Casado fa uns mesos– no és més que un altre cadàver polític. Una marioneta en una capsa de sabates, a tot estirar.

¡Ah! És molt interessant observar les construccions satíriques de La Sexta quan tenen el PP com a objectiu del seu sarcasme i del seu riure. Aquest esquetx dels despatxos –perfectament interpretat per Cristina Gallego i Raúl Pérez– va voler ser una andanada, una mordaç dentada, a Feijóo. I ho va ser, no hi ha dubte. Efectivament va quedar com un ningú, un mindundi. Malgrat aquesta mateixa potència humorística que enfonsava l’actual líder oficial del PP, resulta que també servia per impulsar Ayuso com a colossal alternativa. ¡Ah! Els estrategs d’‘El intermedio’ haurien d’estudiar a fons el Principi d’Arquimedes. Tot aquest esforç humoristicotelevisiu, cap avall, per enfonsar Feijóo, resulta que es contraresta per una altra força televisiva similar que sorgeix cap amunt, i que catapulta Ayuso. A la tele, Arquimedes i la tercera llei de newton van molt units.

No és predictible el comportament de l’audiència davant una broma televisiva, constant, sobre una criatura. De vegades el riure impulsa la popularitat. Després de mesos i mesos de rebre la sàtira contínua a ‘El intermedio’, Isabel Díaz Ayuso va arrasar en les eleccions de Madrid, fregant la majoria absoluta. ¡Ah! Prenguin nota els estrategs de La Sexta: potser no només aconsegueixin ‘matar’ Feijóo de riure, potser també aconsegueixen –sense voler– que la pròxima presidenta del Govern sigui Ayuso.