El judici pels presumptes abusos sexuals a Carlota Prado a ‘Gran Hermano Revolution’ (any 2017) ha començat aquest dijous amb una primera sessió en què la fiscalia ha demanat dos anys i mig de presó per a José María López, principal processat en la causa, a més d’una indemnització de 6.000 euros per danys morals.

El ministeri fiscal també sol·licita una indemnització idèntica a Zeppelin, la productora del programa, pels danys ocasionats arran de l’exhibició de les imatges gravades a l’afectada al confessionari, per la qual cosa la petició arriba a la quantitat de 12.000 euros. Aquella edició de Gran Hermano va tenir entre els seus participants una bagenca, Mina Navarro.