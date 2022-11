Després de l'èxit del concurs de cant Eufòria, TV3 provarà sort ara amb el ball amb Eufòria Dance. Aquest diumenge, 6 de novembre, tindrà lloc la fase final del càstings i la cadena pública catalana ha escollit la manresana Nadine Romero perquè sigui la cara del directe que s'emetrà a través de Twitch i TikTok.

Nadine Romero, accèssit del Premi de Comunicació de Regió7 del 2021, és una cara coneguda en el món dels creadors de continguts en català a TikTok, on acumula 115.500 seguidors (@nadineromero3). Nascuda el 1996, va començar narrant les seves anècdotes com a monitora de menjador i professora de ball, i mostrant les seves coreografies, i la bona rebuda entre la comunitat tiktoker li ha obert les portes a fer col·laboracions a RTVE i a TV3.

En aquest nou projecte, la manresana s'incorpora dins de l'engranatge d'Eufòria Dance. El programa ha de servir per trobar ballarins que acabin formant part del cos de ball de la segona temporada d'Eufòria. A la convocatòria s'hi van presentar 750 persones, segons assenyala la Corporació Catalan de Mitjans Audiovisuals en un comunicat. D'aquests, 350 han estat seleccionats per participar al càsting presencial que narrarà Romero a Twitch i TikTok. Només 30, però, aconseguiran un lloc per al programa.

Al llarg de la jornada, els aspirants hauran de superar tres dures i exigents proves de nivell on es valorarà les seves aptituds, la seva creativitat i la seva capacitat de retenció. I un jurat de professionals del ball capitanejat per l’aclamat coreògraf Albert Sala i la seva ajudant Aina Casanovas -responsables de les coreografies de la primera edició d'Eufòria- decidiran quins són els 30 aspirants que es convertiran en concursants d’Eufòria Dance.

Mentre durin les proves, Romero farà entrevistes i proposarà reptes virals a l'equip de càsting i als aspirants. La cadena també avança que hi haurà algunes «col·laboracions especials» que s'aniran connectant al directe durant el dia.

Eufòria Dance és una coproducció de TV3 i Veranda Media i les seves emissions estan previstes a partir del mes de desembre.