Filmin estrenarà demà, en exclusiva a Espanya, la tercera temporada de The Kingdom, la sèrie creada per Lars von Trier els anys 90 que, 25 anys després del seu desenllaç, torna amb una nova tanda de cinc episodis titulada The Kingdom Exodus. La sèrie va tenir la seva estrena mundial en la darrera edició del Festival de Venècia. A més a més, les dues primeres temporades de The Kingdom, que han estat remasteritzades per oferir la millor experiència als espectadors que vulguin descobrir o rememorar la sèrie, es van estrenar a Filmin el dia 16 de setembre. La sèrie s’ambienta en un modern i laberíntic hospital situat en un antic pantà, i barreja gèneres i tons de manera apassionant.

El repartiment de la ficció inclou estrelles del cinema nòrdic com Lars Mikkelsen (Devils), Nikolaj Lie Kaas (Los casos del Departamento Q), Mikael Persbrandt (El hòbbit) i Tuva Novotny (Nobel). Alexander Skarsgaard (Succession) serà l’estrella convidada de la tercera temporada, escrita, com la sèrie original, per Von Trier en col·laboració amb Niels Vørsel. The Kingdom Exodus es va estrenar mundialment en la darrera edició del Festival Internacional de Cinema de Venècia i hi va obtenir una gran ovació i notables puntuacions de la crítica.