Netflix estrena el dimecres 9 de novembre la cinquena temporada de ‘The Crown’, la sèrie en la qual Peter Morgan ha anat disseccionant el longeu regnat d’Elisabet II. Si en les anteriors ja s’havia analitzat bastant al detall què era fidedigne i què s’havia ficcionat per donar-li més força al relat, aquesta nova etapa s’enfrontarà a un escrutini més acarnissat, amb el Regne Unit encara de dol per la recent mort de la monarca i amb uns capítols que aborden uns anys, els 90, del més complicats per a la corona. «Per a Isabel II van ser, sens dubte, els pitjors de la seva vida i del seu regnat», afirma Ana Polo Alonso, especialista en comunicació política i institucional i autora de ‘La reina. La increíble vida de Isabel II’, editat per La Esfera de los Libros.

La guerra oberta entre Carles i Diana de Gal·lesva viure la seva etapa més cruenta i acabaria desembocant en un sonor divorci, però la monarca va haver de lidiar amb molts més mals de cap durant aquella dècada, una cosa que sens dubte apareixerà a ‘The Crown 5’. Quins van ser aquests malsons que van fer perdre la son a la reina i que hauríem de veure en aquesta temporada de la sèrie de Netflix, segons una experta en aquesta casa reial?