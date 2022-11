Tot i la històrica manifestació que va tenir lloc aquest diumenge a Madrid en defensa de la sanitat pública, 'El programa d'Ana Rosa' ha començat l'espai d'aquest dilluns posant el focus a Pedro Sánchez. En concret, després de posar sobre la taula que el president no tanca la porta a modificar el delicte de malversació, la presentadora ha assegurat que el Govern central està "concentrat a acontentar els seus socis".

Aquest tema, unit a la reforma de la sedició, ha donat peu a un debat que Eduardo Inda ha fet servir per llançar unes greus acusacions contra el cap de l'Executiu: "El que està fent Pedro Sánchez és donar un cop d'estat sobre el cop de estat. És a dir, és un colpista tècnicament”. "És un cooperador necessari dels colpistes i per tant és un colpista. Això, a qualsevol país normal, es traslladaria al Poder Judicial. El que està fent és un acte de prevaricació continuada", ha afirmat sobre el president, a qui també ha anomenat "filoetarra".

Just després, la presentadora, Ana Rosa Quintana, ha connectat en directe amb Patxi López, que havia estat escoltant el que passava a plató. "Bé, sembla que aquesta tema està alterant una mica la societat espanyola", ha començat dient-li la presentadora al portaveu del PSOE, que no ha deixat passar per alt la llista de desqualificacions d'Inda.

Patxi López a Ana Rosa Quintana: "En un país normal lo que no habría sería un tertualiano diciendo las barbaridades que acaba de decir Eduardo Inda". 1/2 pic.twitter.com/AJaL7TkNhl — Madeline Ashton 🐬 (@MssAshton) 14 de noviembre de 2022

"Sobretot algun tertulià que tens aquí, no? Ell deia que en un país normal un president colpista... Bé, en un país normal, el que no hi hauria seria un tertulià dient les barbaritats que acaba de dir Eduardo Inda" , ha deixat anar López, deixant en evidència el magazín matinal de Telecinco: "Absolutament impresentable el que acaba de dir".

En aquell instant, Inda ha intentat respondre, però s'ha emportat un tall de la presentadora: "L'entrevista a Patxi López li la faig jo. Et demano per favor, Eduardo, respecte". "Patxi López no és el més llest del món", continuava dient el col·laborador davant del convidat, que tampoc s'ha quedat callat davant d'aquest nou atac: "Doncs mira, que ell... Vaja...".

"No pot ser. No és gratuït que un tertulià vagi dient aquestes coses sobre el president del Govern, no és acceptable ni assumible", ha insistit el socialista, visiblement indignat per les declaracions d'Inda: "Hi ha un límit que són les barbaritats. Si creus que és un colpista, el portes als tribunals”.

Ana Rosa, lluny de recolzar les paraules d'Inda, ha intentat començar l'entrevista com si no hagués passat res: "S'eliminarà el delicte de malversació?". "El que estem fent és elucubrar sobre unes paraules que ha dit el president. Simplement ha dit que nosaltres hem presentat una iniciativa per reformar el delicte de sedició. Altres grups presentaran les seves esmenes, veurem què diuen i la nostra posició sobre elles", ha aclarit Patxi López.