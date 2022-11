‘The Crown’, la joia de la corona de Netflix, s’ha enfrontat des dels seus inicis a l’escrutini públic per haver disseccionat el regnat d’una monarca amb tanta solera com Elisabet II a través de la combinació de realitat i ficció. Però els retrets a aquesta cinquena temporada de la sèrie creada per Peter Morgan estan sent més furibunds que mai, amb uns episodis que inclouen els anys més convulsos per a la reina i amb un Regne Unit encara afectat per la mort de la seva longeva monarca. Fins i tot l’actriu Judi Dench i l’ex primer ministre britànic John Major, que té un paper destacat en els nous capítols, han criticat l’enfocament dels fets històrics a ‘The Crown 5’. Uns fets que, a més, part del públic té molt gravats en la memòria, perquè la cinquena temporada està ambientada en una època més recent, entre 1991 i 1997.

«La cinquena temporada de la sèrie és una dramatització fictícia, que imagina el que podria haver succeït a portes tancades durant una dècada important per a la família reial, una que ja ha sigut analitzada i ben documentada per periodistes, biògrafs i historiadors», es va escudar fa unes setmanes Netflix davant les crítiques que ja començaven a créixer fins i tot abans de l’estrena. «Hem de fer algun tipus de salts d’imaginació, sobre com era la gent», s’ha justificat en alguna ocasió el mateix Morgan. El culebró que plantegen els nous capítols de ‘The Crown’ no té desperdici, amb la guerra oberta entre Carles i Diana, la filtració del ‘Tampaxgate’, l’afany de l’hereu per jubilar la seva mare, l’amistat del duc d’Edimburg amb la dona del seu fillol i l’entrada en escena dels Al-Fayed. Però què hi ha de veritat i de ficció en tot això?