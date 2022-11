Cristina Medina ha tornat a la televisió de la mà de 'Pasapalabra'. L'actriu de sèries com 'La que se avecina' ha format part de l'equip blau, capitanejat per Orestes Barbero, després de superar el càncer de mama: "És la meva primera vegada a la tele, sí".

"He estat un any i escaig molt entretinguda. He superat tres càncers de mama. En tenia tres", ha explicat la proòpia Medina a Roberto Leal amb cert to de broma abans de començar 'El rosco', afegint que ara està “molt bé i molt contenta”.

"Estic força bé, la veritat. Em fa poc mal el cos, l'ànim el tinc força regulat i vaig amb la energia cap endavant. Així que vaig fent. Reprenent la feina", ha afirmat la intèrpret, que ha parlat d'alguns dels seus nous projectes professionals com, per exemple, les obres de teatre 'Ay, Carmela!' i ' Lunátika ', i el xou ' The Party' , un “cabaret aquàtic” que espera estrenar al febrer.

Per la seva banda, abans de sotmetre's a 'El Rosco', Rafa, capità del seu equip rival, també ha tingut unes paraules d'afecte cap a Cristina Medina : "M'alegro moltíssim que estiguis bé i que ho hagis superat. I vull recordar tota la gent que està passant ara per aquest tràngol”.