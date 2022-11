<strong>Chanel Terrero</strong> es mostra molt taxativa a l’hora de revelar si serà a Qatar amb motiu del Mundial 2022 de futbol. La representant d’Espanya a Eurovisió 2022 ha assegurat que no viatjarà al país àrab, afegint-se a altres artistes com Shakira, Rod Stewart i Dua Lipa, entre d’altres.

«Shakira al final no va al Mundial, precisament, perquè no es respecten els drets de les dones. ¿Què et sembla?», li va preguntar una reportera a l’artista a l’alfombra vermella dels Premis GQ 2022. «Em sembla que estic d’acord amb ella. Jo tampoc aniré a Qatar pel mateix motiu», va contestar Chanel.

👉🏼@ChanelTerrero lo deja claro: “No voy a ir a Qatar”.



La decisión de la artista se suma a la de otros cantantes que han renunciado ir a Qatar, por el #MundialQatar2022, al ser un país que viola los derechos humanos.

Chapó👏🏼pic.twitter.com/1RKAbtahBh — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) 18 de noviembre de 2022

Des que es donés a conèixer que <strong>‘TOKE’, el seu segon single,</strong> seria la cançó de TVE i la selecció espanyola al Mundial, Chanel sempre ha sigut molt contundent quan li han preguntat sobre Qatar, país que vulnera els drets humans, especialment de dones i persones LGTBIQ+, col·lectiu del qual va dir que estaria orgullosa de portar la seva bandera en un braçalet: «Tinc molt clars els meus principis».

Al llarg dels últims dies, nombrosos artistes s’han mostrat contraris a actuar a Qatar dins del marc del Mundial de futbol. «Espero visitar Qatar quan hagi complert totes les promeses sobre drets humans que va fer quan es va guanyar el dret a organitzar el Mundial», va afirmar Dua Lipa en el seu perfil oficial d’Instagram fa uns dies després dels creixents rumors sobre la seva presència a la gala inaugural.

El món de les xarxes també han donat l’esquena a aquest Mundial organitzat per Qatar. Influencers com <strong>Ibai Llanos també han mostrat la seva negativa a viatjar fins al país àrab</strong> per crear contingut: «Em va sorgir l’oportunitat d’anar a l’avió de la selecció espanyola de futbol i bé, hi anava a gravar contingut, no anava a fer directes, sinó que anava a gravar continguts, però no em surt dels collons i no ho faré. Vaig prendre la decisió ja fa setmanes, no és que l’hagi pres avui. No ho faré».

Durant una de les seves últimes retransmissions, Ibai va parlar de la «pressió» de diferents àmbits que hi ha sobre la competició, també sobre els mateixos jugadors, posant un clar exemple: «Es nega un Mbappé a anar al Mundial i no sé a aquest xaval el que li poden arribar a fer»

«¿Sabeu la quantitat d’espònsors, de pasta, d’emblanquiment cap a Qatar que hi ha en el Mundial? Es nega a anar un Mbappé de la vida i sincerament no sé què passa, però m’estic imaginant coses tèrboles. Pensa malament i encertaràs», va comentar el comunicador.