Nou problema de salut per a <strong>Sara Carbonero</strong> en plena celebració del <strong>Mundial de Qatar-2022</strong>. La periodista esportiva ha hagut de ser operada d’urgència després que se sotmetés a una revisió mèdica.

Segons informa la revista Lecturas a la seva edició web, la periodista ha estat acompanyada durant aquests dies de la seva mare i <strong>Isabel Jiménez (Informativos Telecinco)</strong>, una de les seves millors amigues, que fins i tot li ha portat un gran ram de flors a la seva habitació.

Aquest nou ensurt de salut de Sara Carbonero es produeix més de tres anys després que li detectessin un tumor a un dels ovaris: «Aquesta vegada m’ha tocat a mi, aquesta maleïda paraula de sis lletres que encara em costa escriure. Fa uns dies en una revisió, els metges em van veure un tumor maligne del qual ja he sigut operada».

«Tot ha sortit molt bé, afortunadament l’hem agafat molt a temps però encara em queden uns mesos de lluita mentre segueixo el tractament corresponent», va expressar la comunicadora en aquell temps.

El 2021, Carbonero va haver de passar de nou per quiròfan. Fonts pròximes a la periodista <strong>van afirmar a YOTELE</strong> que l’operació a què s’ha sotmès no es deu a una recaiguda del càncer, tal com van afirmar alguns mitjans, sinó a un altre tipus de malaltia.