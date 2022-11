El cardoní Berto Romero té molta facilitat per fer riure. És cinturó negre fent comèdia. Però això no significa que sigui el seu gènere favorit com a espectador. Ell sempre ha sigut consumidor de cine fantàstic, de ciència-ficció i de terror. Així que després de les tres temporades de l’exitosa sèrie ‘Mira lo que has hecho’s’ha llançat a explicar una història de fantasmes en la nova ficció que va rodar a mitjans d'octubre a Manresa titulada El otro lado.

El rodatge d’El otro lado, que va per la sisena setmana i que se n’allargarà tres més, va portar Romero a gravar exteriors a la capital bagenca. L'equip es va desplegar el 13 d'octubre al Centre Hospitalari i al carrer de Víctor Balaguer. La sèrie també s'ha enregistrat a Gavà i altres localitats barcelonines.

En un dels platós de l’edifici de Mediapro de la Diagonal barcelonina, l'actor ha recreat un petit pis de Bellvitge. El decorat així ho testifica quan surts al balcó i sembla que siguis davant d’un dels descomunals blocs rusc d’aquest barri obrer de l’Hospitalet de Llobregat.

«Un Poltergeist en tota regla»

Dins hi veiem María Botto patint (només en la ficció) en una intensa escena que després completaran amb ajuda dels retocs digitals. L’actriu interpreta la propietària de la vivenda on passen els fenòmens paranormals («un Poltergeist en tota regla») pels quals se sent interessat el personatge de Berto, que s’ha deixat una vistosa barba per exigències del guió.

Un guió que firma ell junt amb el mateix equip que el va acompanyar en l’escriptura de ‘Mira lo que has hecho’ i en el qual, evidentment, no faltarà tampoc la comèdia. «Una de les coses de les quals més content vaig quedar amb la meva anterior sèrie va ser la possibilitat d’hibridar la comèdia amb les emocions, com es podia saltar d’un estat a l’altre amb naturalitat. Vaig pensar que hi havia un camí interessant per repetir una experiència similar, però amb el terror».

D’Eva Ugarte a Buenafuente

«És el joc d’estar mirant alguna cosa somrient i que de sobte se’t geli la sang» resumeix Berto sobre una sèrie que constarà de 6 capítols d’uns 30 minuts i que està dirigida per Javier Ruiz Caldera (‘Malnazidos’, ‘Superlópez’) i Alberto de Toro (habitual muntador de Ruiz Caldera).

En el repartiment d’aquesta sèrie d’El Terrat hi figuren també María Pascual, Nacho Vigalondo, Albert García, Hugo Morenilla i dues de les grans parelles de Berto: Eva Ugarte, la seva dona a ‘Mira lo que has hecho’, i Andreu Buenafuente, gran company i mestre televisiu.