Pablo Motos va començar aquest dijous ‘El hormiguero’ amb una reflexió personal: «Des d’aquest programa hem criticat molt durament la llei del ‘només sí és sí’ i el Ministeri d’Igualtat s’ha gastat més d’un milió d’euros de diners públics per fer una campanya de televisió per dir-me masclista», es va lamentar el presentador valencià.

1 de cada 2 mujeres en España ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida.



Si no vas a hacer nada para pararlo,#EntoncesQuien? pic.twitter.com/Ni5HcnIcfb — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) 21 de noviembre de 2022

«Sé que és gairebé una vulgaritat, perquè ho diuen a tothom, però és que a mi m’han fet un anunci a la tele. Gastar-se aquests diners dels espanyols, estant el país com està, és indecent», va afegir abans de mostrar alguns dels titulars en què se’l qualifica de masclista.

A l’última campanya feta pel Ministeri d’Igualtat, sota el lema «¿Entonces quién?», apareix un presentador de televisió entrevistant una dona a qui pregunta si «utilitza roba interior sexi o còmoda» quan dorm. La mateixa qüestió que va fer ell a Elsa Pataky.

Després de veure el presentador de l’anunci fent la pregunta a la seva entrevistada, Pablo Motos va recordar els detalls de la seva entrevista en la qual es basaria l’espot de denúncia:

«Aquesta pregunta la vaig fer l’any 2016, que ja se n’ha anat lluny, a Elsa Pataky. Però és que venia a presentar una campanya de roba interior i de pijames sexis. He recuperat el moment perquè vegeu la diferència entre el to bavós que utilitza el de la campanya i el que va passar de veritat».

A continuació, es va aturar en la frase de la noia de l’anunci, quan diu que si hagués sigut un home no li haurien fet aquesta pregunta, per també donar la seva contundent resposta: «El Ministeri d’Igualtat menteix: veurem totes les vegades que he preguntat a homes coses semblants».