L’“InfoK” té, des d'aquest dilluns, una nova cara a l’equip: la d’Edu Esteve, conegut per participar en la primera edició d’“Eufòria”. Durant el seu pas pel programa, l’Edu va interpretar “El far del sud” dels Sopa de Cabra, tot un clàssic del rock català. Per això, li ha fet molta il·lusió poder conèixer i parlar amb els membres del grup i fer-ne aquest reportatge per a l’“InfoK”, coincidint amb el concert dels Sopa, dissabte, al Palau Sant Jordi de Barcelona, per celebrar els 30 anys del disc “Ben endins”.

L’Edu farà una col·laboració quinzenal amb el programa i s’encarregarà, bàsicament, de parlar de música: ja sigui amb reportatges i entrevistes a grups de música catalans, o també aprofitant el seu coneixement en aquest camp per explicar altres fenòmens o estils musicals.