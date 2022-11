La ficció espanyola ve potent aquest desembre del 2022 respecte a les estrenes a les plataformes de ‘streaming’: hi ha la primera sèrie original de Disney+ Espanya, ‘La última’, amb el debut de l’‘extriunfita’ Aitana com a actriu; ‘Fácil’, la necessària reflexió sobre les dificultats de quatre joves amb discapacitat intel·lectual per forjar la seva independència; l’amor gai de ‘Smiley’ i el descarnat humor de ‘Machos alfa’, la nova creació dels artífexs de ‘La que se avecina’. Sense oblidar, ja en clau internacional, l’humor negre dels espies de ‘Slow Horses’ de Gary Oldman.

ALTRES ESTRENES I TORNADES

HARRY WILD. Dia 1. AMC+. Jane Seymour (‘La doctora Quinn’) és una professora de Literatura acabada de jubilar que descobreix un sorprenent talent per a la investigació de crims.

VENECIA, RED CRIMINAL. Dia 1. AMC+. Una policia que investiga ciberdelictes i combat la violència contra els menors torna després de 20 anys a la seva ciutat natal, Venècia, després de l’aparició del cos d’un nen. Allà es retroba amb el gran amor de la seva joventut, que ara està casat amb la seva millor amiga i que és el subcomissari de la Brigada d’Homicidis.

WONDERLAND. Dia 1. Sundance TV. Jeremy (Pierre Deladonchamps) s’enamora de Wonderland, un local parisenc amb música en viu. Després d’aconseguir un lloc de bàrman al local, una fotografia penjada a la paret crida la seva atenció. En ella hi apareix una bonica dona (Olga Kurylenko) a la platja de Biarritz el 1960. La seva sorpresa és majúscula quan és transportat sobtadament des del Wonderland de París al Wonderland de Biarrtiz el 1960.

EL BAILE DE LAS LUCIÉRNAGAS. Dia 2. Netflix. Temporada 2. Part 1. Els nous episodis responen a la pregunta de què podria haver acabat amb l’estreta amistat de Tully i Kate, íntimes des de fa 30 anys. Però abans, Kate (Sarah Chalke) lidia amb les doloroses seqüeles del malaguanyat viatge de Johnny a l’Iraq i Tully (Katherine Heigl) s’enfronta a una demanda després d’abandonar el seu programa d’entrevistes i ha de començar la seva carrera des de zero.

FIEBRE CEREBRAL. Dia 2. Netflix. Basada en la novel·la ‘Sıcak Kafa’, d’Afşin Kum. En un món assolat per una epidèmia de bogeria que es propaga a través de l’idioma i la parla, el solitari exlingüista Murat Siyavus, refugiat a casa de la seva mare, és l’única persona a qui, misteriosament, la malaltia no l’afecta. Perseguit per una implacable organització antiepidèmica, Murat es veu obligat a abandonar la zona segura i fugir a través de les flames i les ruïnes dels carrers d’Istanbul.

FAKING HITLER. Dia 4. Lionsgate+. Basada en la història real dels diaris falsos de Hitler. Quan el periodista Gerd Heidemann s’assabenta de l’existència d’un diari escrit per Adolf Hitler, no pot resistir-se a la primícia del segle, tret que el diari és la creació del carismàtic marxant d’art, petit delinqüent i prolífic falsificador Konrad Kujau. Només la reportera novella Elisabeth Stöckel posa en dubte que els diaris siguin reals, però les seves advertències són ignorades i Heidemann comença a vendre la història per a la seva difusió mundial.

LA MATERIA OSCURA. Dia 6. HBO Max. Temporada 3

ODIO LA NAVIDAD. Dia 7. Netflix. Després de convèncer la seva família que té nòvio, una infermera soltera busca parella per abans de Nadal.

LA FLOR MÁS BELLA. Dia 7. Netflix. Una noia voluptuosa, morena i desimbolta està convençuda que és la bomba. Ara només ha de convèncer la resta de l’institut de Xochimilco.

DRAGON AGE: ABSOLUCIÓN. Dia 9. Netflix. Anime. Quan es torça un cop contra l’home més poderós de Tevinter, l’elfa mercenària Miriam ha de lluitar desesperadament per sobreviure. Ara, si vol salvar la seva vida i la dels seus amics, haurà d’afrontar el tràgic passat que ha evitat tota la seva vida.

LA CASA DE PAPEL: COREA. Dia 9. Netflix. Temporada 2.

LITTLE AMERICA. Dia 9. Apple+. Temporada 2. Sèrie inspirada en les històries reals de la revista ‘Epic Magazine’, que narra en primera persona els relats més divertits, romàntics, commovedors, inspiradors i sorprenents dels immigrants als Estats Units.

CACHORRITOS: BUSCANDO UN HOGAR. Dia 9. Apple+. Temporada 2. Basada en la sèrie de llibres de Scholastic escrita per Ellen Miles, narra les aventures dels germans amants dels gossos Charles i Lizzie Peterson i els cadellets que acullen.

GUDETAMA: UN PASOTE DE AVENTURA. Dia 13. Netflix. Animació. L’ou Gudetama ha llançat la tovallola. Com que està convençut que acabarà al plat d’algú, es limita a vagar dia sí dia també. Però quan el manaire i entusiasta pollet Shakipiyo entra en escena, tots dos surten de la nevera i es llancen al món exterior. Així comença l’aventura d’aquesta estranya parella que busca la seva mare.

TODAS LAS CRIATURAS GRANDES Y PEQUEÑAS. Dia 13. Filmin. Temporada 3

LA BÚSQUEDA: MÁS ALLÁ DE LA HISTORIA. Dia 14. Disney+. La vida de Jess Valenzuela es posa potes enlaire quan un enigmàtic estrany li dona una pista d’un tresor centenari que podria estar connectat amb el seu pare mort fa molt temps. La Jess té un do per resoldre puzles, i les seves habilitats es posen a prova mentre ella i els seus amics segueixen una sèrie de pistes ocultes en artefactes i monuments nord-americans. Però, ¿pot la Jess ser més astuta que un comerciant d’antiguitats del mercat negre en una carrera per trobar el tresor més gran perdut de la història i descobrir la veritat sobre el passat de la seva família?

LAS COSAS QUE NO NOS DIJIMOS. Dia 15. Lionsgate+. Tres dies abans de casar-se, Julia (Alexandra María Lara) s’assabenta de la mort del seu pare (Jean Reno), amb el qual sempre havia tingut una relació difícil. Però el seu progenitor li tenia reservada una última sorpresa: un androide de mida natural que és un calc del seu pare. Conté la memòria del seu pare i té una bateria que dura set dies. Després d’això, s’apagarà automàticament. El robot convenç la Julia perquè s’embarqui en un viatge per carretera de pare i filla per recuperar el temps perdut. Acabarà convertint-se en una recerca del primer amor de la Julia, el Tomas (Alex Brendemühl), a qui va conèixer en la caiguda del Mur de Berlín.

SONIC PRIME. Dia 15. Animació. Netflix. Les trepidants aventures de l’eriçó Sonic es tornen més frenètiques que mai quan un enfrontament amb el Dr. Eggman provoca la destrucció de l’univers.

HAPPY VALLEY. Dia 15. Movistar Plus+. Amb motiu de l’estrena el 2023 de la tercera (i última) temporada de ‘Happy Valley’, tornen al catàleg de Movistar Plus+ les dues primeres entregues d’un dels drames policíacs més aclamats de la televisió britànica dels últims anys. Protagonitzada per Sarah Lancashire, en el seu ja icònic personatge de la sergent Catherine Cawood, la sèrie ha guanyat quatre premis BAFTA. Les dues primeres temporades estaran completes sota demanda des del 15 de desembre.

TEMPESTAD POR NAVIDAD. Dia 16. Netflix. Desembre del 2022. Diverses persones arriben a l’aeroport d’Oslo, algunes per rebre els seus éssers estimats, d’altres per reunir-se amb la seva família i d’altres per fugir volant del Nadal. Però la seva missió nadalenca es torça i es queden atrapades a l’aeroport.

EL NUEVO EMPLEADO. Dia 16. Netflix. Un advocat novell de la CIA (Noah Centineo) es veu embolicat en una perillosa lluita de poders polítics internacionals quan una antiga agent (Laura Haddock) amenaça de divulgar els detalls de la seva llarga relació amb l’agència llevat que l’exonerin d’un greu crim.

PARADISE PD. Dia 16. Netflix. Temporada 4

MÁS O MENOS. Dia 16. Movistar Plus+. Temporada 2. Dramèdia semiautobiogràfica sobre el viatge personal d’un ‘mil·lennista’ de gènere fluid, creada, produïda i protagonitzada per Bilal Baig. Amb la tornada del seu pare al Canadà, la recuperació de Bessy i el seu futur laboral agafat amb pinces, la vida és de tot menys senzilla per a Sabi, mentre es pregunta si podrà trobar per fi un amor sense complicacions.

LOS PROTEGIDOS: ADN. Dia 18. Atresplayer Premium. El casament de la Sandra i el Culebra serveix per tornar a reunir la família. Aquest gran dia només trobaran a faltar una convidada: Rosa Ruano (Gracia Olayo). Després de la celebració, els Castillo decidiran posar en marxa un arriscat pla per trobar-la. La seva recerca els portarà a un lloc que no esperaven... MENTES CRIMINALES: EVOLUTION. Dia 19. AXN. Temporada 16

TOM CLANCY’S JACK RYAN. Dia 21. Amazon Prime Video. Temporada 3

THE WALKING DEAD. Dia 21. Disney+. Temporada 11C. Immediatament després de la presència opressiva de les llagostes, una força encara més gran s’està apoderant de tots els membres de cada comunitat. Amb les banderes de la Commonwealth hissades a Hilltop, Alexandria i Oceanside, els que estan de camí no tenen temps per dissenyar estratègies. Assistim a una carrera contra rellotge per mantenir-se amb vida i extreure els que encara viuen a la Commonwealth abans que Hornsby pugui portar a terme la seva venjança.

ALICE IN BORDERLAND. Dia 22. Temporada 2. Netflix. L’Arisu, un jove aturat, apàtic i obsessionat amb els videojocs, es troba de sobte amb els seus amics en una versió de Tòquio misteriosament deserta. Aviat descobreixen que en aquest món han de competir en jocs molt perillosos si volen sobreviure. Basada en un manga d’Haro Aso.

THE HEAD. Dia 22. HBO Max. Temporada 2. L’acció es trasllada ara a un vaixell científic en el Punt Nemo de l’oceà Pacífic, on es porta a terme una missió clau per a la supervivència en el planeta. Rodada en anglès, amb un repartiment que reuneix 10 nacionalitats diferents, ja no té els germans Pastor al capdavant, sinó Ran Tellem. L’espanyol Jorge Dorado sí que repeteix com a director.

THE WITCHER: EL ORIGEN DE LA SANGRE. Dia 25. Netflix. Preqüela de ‘The Witcher’, ambientada en un món èlfic 1.200 anys abans. Segueix l’aventura de set pàries.

TRAÏCIÓ. Dia 26. Netflix. La carrera d’Adam Lawrence (Charlie Cox), format pel MI6, sembla consolidada. Fins que, de sobte, el seu passat torna en la forma de Kara (Olga Kurylenko), una espia russa, i es veu obligat a qüestionar-se tot i tothom que l’envolta. La Kara, l’Adam i la dona d’aquest, Maddy (Oona Chaplin), forgen una relació a tres bandes en la qual tots intenten destapar els secrets de la resta i manejar les seves connexions polítiques i diplomàtiques mentre s’aferren a la seva vida privada i els seus éssers estimats.

DOCUMENTARY NOW! Dia 29. AMC+. Temporada 4. Comèdia presentada per Helen Mirren que parodia els documentals més coneguts de la història. Cada episodi adopta un estil diferent de cinematografia de no-ficció com a homenatge a les històries més importants que no van succeir en realitat. Noms com Cate Blanchett, Alexander Skarsgård, Nicholas Braun, August Diehl i Harriet Walter reten homenatge a títols mítics com ‘Los espigadores y la espigadora’, d’Agnès Varda; ‘Un montón de sueños’, de Les Blank; i ‘Cuando éramos reyes’, de Leon Gast.

LA REINA DEL SUR. Dia 30. Netflix. Temporada 3

MACHOS ALFA. Dia 30. Netflix. Alberto i Laura Caballero, els creadors de ‘La que se avecina, ‘Aquí no hay quien viva’ i ‘El pueblo’, continuen experimentant amb la comèdia, ara traient punta de la crisi de la masculinitat. La pateixen quatre amics quarantins (Fernando Gil, Raúl Tejón, Gorka Otxoa i Fele Martínez) que estan perdent el seu tron com a mascles alfa, privilegis i identitat. Anys enrere haurien sigut uns complets líders al comandament de les seves relacions, la seva feina i la seva vida... però els ha tocat viure en l’era de la igualtat, en una societat amb noves regles que els colpeja exposant el seu patetisme. En la seva caiguda els acompanyen María Hervas, Kira Miró, Paula Gallego, Raquel Guerrero i Virginia Rodríguez.