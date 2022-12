Aquest dilluns, 5 de desembre, TV3 emet el segon capítol de 'El cas de Febamar' i així acomiada la seva reeixida temporada (amb audiències de fins a un 25% de quota), però els amants del gènere del ‘true crime’ tenen una altra cita el dimarts, 6 de desembre (23.00), a TVE, amb l'estrena ‘El asesino de la baraja’, la nova sèrie documental original de RTVE Play. Aquesta nova mostra del gènere segueix, pas a pas, la investigació realitzada per caçar un assassí en sèrie que va atemorir Madrid el 2003. Els tres capítols, de 45 minuts, s'estrenaran a TVE i a RTVE Play, la plataforma de continguts i directes de RTVE.

Produïda per RTVE en col·laboració amb Goroka, ‘El asesino de la baraja’ ha comptat amb la producció executiva, i l'indubtable segell, del periodista Carles Porta, director i presentador de la sèrie ‘Crims’, que emet TV3 en català i ofereix posteriorment Movistar Plus+, en castellà. Es tracta d'un relat trepidant que s'articula través d'entrevistes a aquelles persones que, en el seu moment, van formar part d'una forma o una altra d'aquesta història: els investigadors de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, els periodistes de successos que van seguir minuciosament el cas, així com advocats i les víctimes que van poder sobreviure als atacs. També compta amb la presència especial del criminòleg Vicente Garrido.

La història explica el que va ser un dels crims en sèrie ocorreguts a Madrid, durant els set primers mesos de l'any 2003, que van tenir en escac tant a la Policia Nacional com a la Guàrdia Civil, perquè no aconseguien trobar l'assassí. A més d'anar relatant com es desenvolupava el treball policial, la 'docuserie' posa el seu focus en com, paral·lelament a la recerca, els mitjans de comunicació van crear un monstre mediàtic que només va incrementar el terror entre la població madrilenya.

Una estètica cinematogràfica

'El asesino de la baraja' té una estètica totalment cinematogràfica i una estructura narrativa de ‘thriller’, a més d'un material gràfic i sonor de l'arxiu judicial i policial que mai abans havia vist la llum i que aporta una valuosa informació al relat. L'estil visual, els tipus de plans i la posada en escena recorda a les grans pel·lícules del cinema negre dels anys 70, dirigides per Don Siegel, Sidney Lumet o William Friedkin.

A més dels tres episodis, la ‘docuserie’, dirigida per Román Parrado amb guió d'Enric Álvarez i producció executiva de Goroka, la productora de ‘Crims’ (amb Guillem Cascante, Ruben Mayoral i Carles Porta al capdavant), tindrà un capítol extra transmèdia, a manera d'epíleg, en el qual es traça el perfil criminal de l'assassí a través de l'anàlisi d'experts, i que també estarà disponible, molt aviat, a RTVE Play.