El presentador del programa de TV3 'Eufòria', Miki Núñez, i la guanyadora del concurs musical, Mariona Escoda, seran els encarregats de presentar les campanades de Cap d'Any a la televisió catalana des de la Font Màgica de Montjuic, a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona, amb l'espectacle de música, pirotècnia, escenografia "monumental" i "innovació tecnològica puntera" ofert per l'Ajuntament de la ciutat. La programació especial començarà cap a dos quarts de dotze de la nit del 31 desembre, i s'allargarà fins ben bé passada la mitjanit. Aquest any es recupera el format d'espectacle que no s'ha pogut fer el dos últims anys per la pandèmia de la covid.

Nuñez, que aviat publicarà el seu nou treball discogràfic, ha estat el presentador, juntament amb Marta Torné, de la primera temporada d''Eufòria'. El cantant terrassenc també és l'autor de la cançó de l'estiu de TV3 i Catalunya Ràdio, el videoclip de la qual va protagonitzar, justament, amb Mariona Escoda. L'artista vallenca va ser una de les 16 concursants d''Eufòria' i es va alçar com a guanyadora en la gala final. Recentment, Mariona Escoda ha publicat el primer single en solitari. La conducció de les campanades serà el seu primer repte com a presentadora de televisió.